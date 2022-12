Foggia: Operaio precipita dal quinto piano, è grave

Condividi su...

Ancora un incidente sul lavoro in Capitanata. Nella mattinata di venerdì 2 dicembre, intorno alle ore 10.00, in viale Michelangelo un operaio di nazionalità straniera è caduto da un ponteggio di un cantiere. Stava lavorando al quinto piano di una palazzina in via di ristrutturazione, quando per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto, è precipitato sulla copertura di un supermercato. L’operaio pare non fosse dotato di dispositivi di sicurezza o comunque del casco protettivo. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno trasportato il malcapitato in pronto soccorso. Al momento è ricoverato in codice rosso al Policlinico Riuniti di Foggia.

