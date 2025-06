Foggia, omicidio Mongiello, proseguono serrate le indagini della Polizia

OMICIDIO MONGIELLO: PROSEGUONO SERRATE LE INDAGINI DELLA POLIZIA DI STATO, CHE POTREBBERO PORTARE AD IMPORTANTI SVILUPPI

Nella tarda serata del 2 agosto 2024, in Foggia, MONGIELLO Giacomo veniva ferito da almeno due colpi di fucile in via Luigi Sbano; trasportato in ospedale in gravi condizioni, il 45ennne decedeva nella notte del 4 agosto.

A quasi un anno di distanza dall’omicidio, proseguono senza soluzione di continuità le indagini per far luce sul grave fatto di sangue, condotte dalla Squadra Mobile con il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia.

Nel corso dei mesi gli investigatori hanno scandagliato tutto il vissuto della vittima, analizzando minuziosamente tutto il materiale emerso ed isolando alcuni importanti elementi che potrebbero portare ad una decisiva svolta in tempi brevi.

In particolare, la tempestiva segnalazione dei cittadini, ha consentito di individuare un oggetto, riconducibile all’autore dei fatti, che, grazie ai successivi approfondimenti investigativi effettuati in questi mesi, potrà rivelarsi decisivo per l’individuazione del responsabile.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts