Foggia, nuova manifestazione d’interesse per il club: torna Nember?

Il Foggia è ancora in vendita, come recentemente dichiarato dal presidente dimissionario Nicola Canonico.

Nelle ultime ore la Building Company, azienda lombarda specializzata nel settore dell’energia solare, avrebbe presentato una manifestazione d’interesse. Nell’eventualità di un passaggio di consegne, la Building Company avrebbe già individuato in Luca Nember la figura di direttore sportivo, come dichiarato da lui stesso: “Conosco la Società in questione che ha avanzato a chi di dovere l’interesse di acquistare il Foggia Calcio e posso affermare di avere con i vertici un rapporto che va oltre l’amicizia – dice Nember, ds del Foggia già in Serie B dal 2017 al 2019 – Mi auguro per tutte le parti in questione che la trattativa possa concludersi nel migliore dei modi – aggiunge – Se così fosse sarò onorato di collaborare con la Building e per di più ritornare in una piazza così passionale ed unica“.

Uno scenario quindi plausibile, come spiegato dall’Assessore allo sport di Foggia Domenico Di Molfetta, le condizioni di vendita della società sono favorevolmente cambiate rispetto a qualche settimana fa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author