“Foggia non può tacere”: flashmob contro la violenza

Organizzato dal movimento Cambia-Con Angiola: “Bombe, rapine, omicidi: cinque aggressioni in sei giorni, vogliamo l’Esercito”

Cinque episodi di violenza in sei giorni. È il bilancio allarmante che ha spinto il movimento Cambia – Con Angiola ad avviare una mobilitazione silenziosa, ma determinata, con un flash mob previsto per martedì 24 giugno a partire dalle 18:30 davanti al negozio “Paradiso Selvaggio” in via Bari, luogo di uno degli atti più gravi degli ultimi giorni.

“Tra il 14 e il 19 giugno, Foggia è stata teatro di una sequenza di fatti drammatici – si legge in una nota del movimento -: l’aggressione della 21enne Camilla in viale Ofanto, una rapina a una donna in via della Repubblica, un episodio di giustizia sommaria in via Fraticelli, l’esplosione di un ordigno in via Bari e infine l’omicidio di Giovanni Mastropasqua, trovato senza vita in auto in via Arpaia”.

“Foggia è stanca, ferita ma non rassegnata”, continua la nota. L’iniziativa prevede azioni simboliche nei luoghi segnati dai più recenti episodi di cronaca. I partecipanti si siederanno a terra, in silenzio, con cartelli e messaggi che invitano alla riflessione e chiedono con forza una presenza statale più incisiva.

Il movimento chiede l’estensione dell’operazione “Strade Sicure” con un presidio fisso dell’Esercito nel centro abitato e nelle borgate, a garanzia di sicurezza per tutti i cittadini. “Basta atti isolati di coraggio, serve una risposta dello Stato”, si legge ancora nel comunicato che invita tutta la cittadinanza a partecipare.

L’appello è chiaro: “Foggia non può più tacere. La sicurezza è un diritto. Foggia merita rispetto. E chi rispetta Foggia, deve esserci”.

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts