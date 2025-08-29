Foggia, “Nessun progetto contro il randagismo”: l’appello a Comune e Regione

Foggia – “Affrontare tutti insieme, pubblico e privato, e risolvere una volta per tutte, questa piaga sociale che è il fenomeno del randagismo”: l’appello a Comune e Regione dell’Associazione Guerrieri con la coda⤵️🎤🐕
Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.
