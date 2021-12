FOGGIA – Due bambini di 2 e 4 anni sono morti in un incendio che si è sviluppato stamattina intorno alle 9 nel campo nomadi di Stornara (Foggia). Secondo le prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, che sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme, sono andate in fiamme alcune baracche, in una delle quali sono stati ritrovati i corpi dei due piccoli.