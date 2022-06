Foggia (FG) – Giungono numerose e da ogni fronte istituzionale e non le dichiarazioni di vicinanza e solidarietà per il procuratore capo di Foggia Ludovico Vaccaro e per il maresciallo dei carabinieri destinatari di pesanti minacce riportate in alcuni manifesti affissi negli scorsi giorni agli liberi della zona pedonale del capoluogo dauno.