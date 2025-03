Foggia in memoria di Gaetano, Michele, Samuele e Samuel: il Primo Memorial in loro onore

Un’intera comunità unita nel ricordo. A Foggia, presso l’impianto sportivo La Contessa, si è tenuta la cerimonia di apertura del Primo Memorial dedicato a Gaetano, Michele, Samuele e Samuel, i quattro giovani tifosi rossoneri tragicamente scomparsi nell’incidente stradale dello scorso ottobre.

L’evento, organizzato dagli ultras della curva rossonera, ha preso il via il 19 marzo 2025 alle ore 19.30 con un torneo di calcio a 6, pensato per onorare la memoria dei ragazzi che hanno lasciato un segno indelebile nella tifoseria e nell’intera città. Alla serata hanno partecipato tesserati delle curve, amici, familiari e tanti tifosi che hanno voluto rendere omaggio ai quattro giovani.

La società e il mondo ultras hanno voluto ribadire il loro affetto e la loro vicinanza alle famiglie, trasformando il dolore in un’occasione per ricordare, condividere e celebrare il valore dell’amicizia e dell’amore per il Foggia. Il Memorial non è solo una competizione sportiva, ma un segno tangibile che il ricordo di Gaetano, Michele, Samuele e Samuel resterà sempre vivo nei cuori della loro gente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author