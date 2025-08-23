23 Agosto 2025

Foggia: maxi sequestro di 80 kg di marijuana in una masseria, arrestato 59enne

Antonella D'Avola 23 Agosto 2025
Foggia: maxi sequestro di 80 chili di marijuana, arrestato 59enne in una masseria.

Nel corso di un’operazione finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati in materia di stupefacenti, i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia hanno arrestato in flagranza di reato un 59 del luogo, ritenuto responsabile di produzione e detenzione illecite di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma hanno fatto irruzione in una masseria isolatain località Tortorella di Foggia, rinvenendo all’interno di un locale seminterrato circa 80 chilogrammi di marijuana in fase di essiccazione, oltre a numerosi strumenti utilizzati per la lavorazione e il confezionamento della droga. Si tratta di un sequestro di rilevante entità: il valore commerciale della marijuana, qualora immessa nel mercato, è stato stimato in circa mezzo milione di euro.

Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati due dispositivi elettronici (jammer) utilizzati per disturbare le frequenze dei sistemi di comunicazione, a conferma del livello di organizzazione dell’attività illecita.

Il locale adibito ad essiccatoio è stato sottoposto a sequestro e l’arrestato è stato associato presso la casa circondariale di Foggia.

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

