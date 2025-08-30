Foggia, maltempo: raffiche di vento abbattono tettoie e alberi

Foggia – Il maltempo imperversa anche nella provincia di Foggia dove la pioggia e le potenti raffiche di vento hanno creato innumerevoli danni e disagi. Momenti di forte paura sono stati vissuti nel capoluogo dauno, in via Salvato, dove il forte vento ha divelto una struttura esterna piombata scaraventandola giù da un attico. Le lamiere hanno distrutto la tettoia all’ingresso dello stabile e danneggiato le auto in sosta.

Gli esperti definiscono il fenomeno con il termine downburst, si tratta di raffiche lineari discendenti che possono superare i 100 km/h e causare danni simili a un tornado. Per fortuna non si registrano feriti. Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti anche i soccorritori del 118. E La strada è stata chiusa temporaneamente al traffico per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza.

Particolarmente colpito anche il Gargano dove si sono verificati veri e propri muri d’acqua ed una tromba d’aria improvvisa che ha causato gravi danneggiamenti nei lidi, nelle strutture turistiche e nelle piantagioni olivicole, soprattutto nel comune di Mattinata. Il sindaco Michele Bisceglia fa sapere di aver inoltrato agli Enti di competenza la proposta di dichiarazione dello stato di calamità naturale a Mattinata per l’improvviso evento atmosferico.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts