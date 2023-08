Foggia: Mafia, interdittive per due aziende dalla prefettura

Due interdittive antimafia sono state disposte dal prefetto di Foggia, Maurizio Valiante, sulla base degli accertamenti condotti dalle forze di polizia e dell’attività del gruppo Interforze antimafia nei confronti di una società di Foggia che opera nel settore delle concessioni demaniali e di un’azienda di San Nicandro Garganico del settore edilizio. Da agosto dello scorso anno a oggi, le interdittive antimafia, informano dalla prefettura di Foggia, sono state 29. A queste si aggiungono le tre misure amministrative di prevenzione collaborativa, in vari settori economici a rischio infiltrazioni della criminalità organizzata, che vanno dalle “erogazioni in materia di agricoltura alle concessioni di terreni demaniali per uso pascolivo, dal commercio ittico sulle coste alla edilizia e gestione rifiuti, dal settore accettazione scommesse ai servizi nel settore sanitario”.

