Foggia | M5S e Pd: “Consiglio urgente per sfiducia a Iaccarino”

“Il Consiglio comunale deve essere convocato con urgenza per ratificare la sfiducia al presidente Iaccarino”. Lo scrivono in una nota congiunta i gruppi del Partito Democratico e del M5S al comune di Foggia dopo le dichiarazioni rese nel corso della conferenza stampa indetta lunedì dal presidente del consiglio comunale di Foggia Leonardo Iaccarino al centro della polemica per il video in cui spara con la sua scacciacani dal balcone di casa per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. “Il Comune – scrivono nella nota congiunta – non può essere ostaggio delle ambiguità del centrodestra e degli accordi sottobanco che si stanno siglando a Palazzo di Città anche su input del sindaco. Perché – si legge – un dato è oggi certo: Landella e Iaccarino hanno firmato la pace”. I due gruppi consiliari a palazzo di città chiedono: “la convocazione del Consiglio comunale e già domani dev’essere convocata ad horas la conferenza dei capigruppo. Dobbiamo, quanto prima, ricostruire la credibilità dell’istituzione cittadina e dobbiamo spezzare il patto scellerato tra Landella e Iaccarino”, concludono.