Foggia-Lucera 8-0, prova vivace degli uomini di Cudini

FOGGIA – Buon test e tanti gol, otto, per il Foggia. Di questi sei nel secondo tempo: buona prova corale per gli uomini di Cudini, al cospetto di un Lucera rimasto a secco di reti. Si è giocato al campo Figc del capoluogo dauno: tribuna piena, circa 300 persone e tanta curiosità.

Rossoneri in partenza col 4-3-3: subito nella mischia Cucchietti, in difesa Di Modugno, Marzupio, Antonacci e Rizzo, a centrocampo Marino, Schenetti e Martini, in avanti Peralta, Beretta e Vitali. Buona mole di gioco ed occasioni nel primo tempo, la prima rete però arriva solo al 29′: ci pensa Vitali, che sfrutta bene l’assist di Beretta da iniziale apertura di Peralta. Al 35′ il raddoppio: in principio palo di Schenetti, poco dopo però Beretta trova l’angolino giusto per trafiggere Carella.

Nella ripresa Foggia molto più cinico. Al 52′ segna Martini di testa, al 55′ Di Noia, bravo a sfruttare una sponda originata dal cross di Peralta, al 60′ Tonin vede premiata una sgroppata con palla che finisce all’angolino. Al 65′ il 6-0 lo firma Peralta, 7-0 al 78′ con Agnelli. Chiude infine i conti all’86’ Pazienza. Finisce 8-0.

