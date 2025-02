Foggia, Lucchini: “Rispetto per il Taranto, servirà lo stesso atteggiamento di sempre”

Dopo il successo con l’Avellino, per il Foggia si prospetta un match sui generis. Domani, infatti, i rossoneri affronteranno un Taranto composto da Primavera e Under 17. Il vice allenatore dei satanelli, Stefano Lucchini, non ammette cali di concentrazione: “Abbiamo preparato la gara come sempre. Vogliamo giocarci la partita e raccogliere punti importanti. Non sappiamo ciò che succederà dopo ma dobbiamo pensare esclusivamente alla gara di domani”.

Atteggiamento: “Rispettiamo il Taranto, abbiamo preparato la gara normalmente, come fatto fino ad oggi. Affronteremo la gara per portare a casa il risultato pieno”.

Le insidie: “Non sarà una partita facile perché bisogna capire le difficoltà che si possono avere. Se la partita non dovesse sbloccarsi, potrebbero esserci problemi. Servirà lo stesso atteggiamento avuto nella scorsa settimana”.

La situazione del Taranto: “La situazione non è piacevole, né per i ragazzi del Taranto né per il campionato. Staremo a vedere ciò che succederà nelle prossime settimane. C’è grande solidarietà per i ragazzi del Taranto e speriamo che la situazione possa risolversi nel migliore dei modi”.

Il momento: “Da quando siamo arrivati, questa squadra ha dato tutto sotto gli aspetti dell’atteggiamento e della cattiveria. Nella prima parte abbiamo ottenuto risultati positivi ma si sottolineava il fatto che vincessimo contro squadre di bassa classifica. Da gennaio, il trend si è invertito. Questo aspetto non riguarda l’atteggiamento della squadra, la voglia di fare risultato c’è sempre stata e ci sarà sempre. Ci aspettiamo una squadra che domani scenda in campo per ripetere quanto fatto contro l’Avellino, ovvero una prestazione importante sotto tutti gli aspetti”.

Infortunati e possibile turnover: “Abbiamo recuperato qualcuno, abbiamo ancora due allenamenti per valutare l’intera rosa e opereremo le scelte in base a chi starà meglio. Valuteremo la possibilità di dare minuti a qualcuno. Pazienza tornerà a lavorare con il gruppo tra una decina di giorni e Santaniello è ancora influenzato. Tohuo ha un problema ma sarà con il gruppo da lunedì, mentre Camigliano non sarà del match domani per un problema muscolare”.

Gala: “Gala rientra dalla squalifica ed è a disposizione. Valuteremo prima della partita di domani sera se schierarlo”.

Il futuro: “Parlare del futuro non spetta a me. In rosa ci sono elementi validi e importanti su cui il Foggia può puntare per obiettivi importanti. Sono arrivati giocatori validi e che stanno dando risposte importanti”.

Playoff o playout: “Fin dall’inizio, abbiamo ragionato partita dopo partita. Guardando in questo modo si può lavorare con obiettivi imminenti e non pensare ad altri traguardi a lungo termine”.

