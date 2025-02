Foggia, Lucchini: “Abbiamo affrontato un avversario deciso”

Dopo il successo contro l’Avellino, il Foggia batte anche il Taranto. Emmausso, Silvestro e Salines hanno consegnato i tre punti alla squadra rossonera. Queste le parole di Stefano Lucchini, vice allenatore dei Satanelli, ai microfoni di Antenna Sud: “Ci siamo allenati come tutte le settimane per vincere la gara. Abbiamo affrontato un avversario deciso. Nell’intervallo siamo riusciti a sostituire qualche giocatore che aveva giocato tanto. Sapevamo sarebbe stata una gara difficile perché la situazione non sarebbe stata facile ma i ragazzi sono stati bravi”.

