Foggia, l’ex Lecce Gargiulo completa il centrocampo rossonero

Un nuovo rinforzo per il centrocampo del Foggia. La società del presidente Canonico ha chiuso l’accordo con Mario Gargiulo, classe 1996, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Modena. Per il giocatore, che ha vinto anche un campionato a Lecce, 116 presenze e 13 reti in Serie B.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author