Foggia, lavori in corso allo stadio Zaccheria: la situazione

Nel servizio le parole dell’Assessore allo Sport di Foggia, Domenico Di Molfetta.

ll tempio in restauro, allo stadio Zaccheria, simbolo della città di Foggia, procede il restyling che toccherà praticamente tutti i settori di un impianto che, dal manto erboso alle gradinate, necessitava di un importante intervento. L’attuale capienza, poco più di 11mila spettatori, verrà portata a 15800 con l’installazione di nuovi seggiolini laddove al momento non sono presenti.

Stadio Zaccheria che in questa stagione vedrà la coabitazione di Foggia ed Heraclea, tra Serie C e Serie D, questione che ha suscitato qualche perplessità specialmente sulla tenuta del manto erboso, al momento in condizioni tutt’altro che ottimali.

L’impianto sarà soggetto a variazioni di capienza durante i lavori, si passerà dagli attuali 11mila ai provvisori 8000, 7000 o talvolta 5000, situazione ben chiarita dal Comune nel bando per l’affidamento dello stadio, un bando definito “ponte” proprio per questo.

