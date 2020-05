Condividi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FOGGIA E' TERMINATO CON UNA FUMATA GRIGIA. LA SOCIA DI MINORANZA MARIA ASSUNTA PINTUS NON HA VOLUTO CEDERE LE SUE QUOTE E NON HA DATO IL SUO CONSENSO PER LA RICAPITALIZZAZIONE. IL CLIMA TRA LE PARTI RESTA DUNQUE TESO.