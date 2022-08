Foggia – Ilaria e Francesco sono due delle 12 persone evacuate dalle proprie abitazioni a seguito del crollo del solaio di un edificio in via Ortovecchio, a Foggia, avvenuto lo scorso 2 agosto. La coppia viveva in un appartamento attiguo all’edificio che ha subito il crollo e che è stato anch’esso dichiarato inagibile.