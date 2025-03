Foggia, ipotesi dimissioni per Zauri e Leone

Dopo la pesante sconfitta in trasferta con la Casertana (4-0), l’allenatore del Foggia Luciano Zauri potrebbe rassegnare le dimissioni. Ambienti vicini al club rossonero, infatti, parlano di riflessioni in corso tanto da parte di Zauri quanto del direttore sportivo Leone. A questo punto non è escluso che nelle prossime ore possa esserci un confronto con la proprietà ma entrambi sarebbero pronti a rimettere il mandato nelle mani di Nicola Canonico.

