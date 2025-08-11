Foggia, intesa per smaltire residui di pomodoro e prevenire incendi

Prevenire gli incendi derivanti dalla combustione dei residui delle piante di pomodoro a fine ciclo e tutelare la qualità dell’aria nelle campagne foggiane. È l’obiettivo del Protocollo d’Intesa promosso da ARPA Puglia – Dipartimento di Foggia e Provincia di Foggia, sottoscritto da CIA Agricoltori Italiani Capitanata e dalle altre organizzazioni agricole, con l’adesione di coltivatori, imprese agricole e industrie di trasformazione.
L’accordo, che coinvolge anche le aziende di compostaggio e di produzione energetica, Enterra Spa, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine, prevede la raccolta e il trattamento fino a 30mila tonnellate di residui di piante di pomodoro coltivate in provincia di Foggia. Gli agricoltori potranno conferire il materiale direttamente allo stabilimento Enterra, ricevendo un corrispettivo di 5 euro a tonnellata, oppure richiedere l’intervento gratuito dell’azienda per estirpo, raggruppamento, triturazione e trasporto.
ARPA Puglia garantirà supporto tecnico-scientifico e monitorerà l’efficacia delle attività, compresa la gestione dei dati sulle segnalazioni olfattive. Provincia di Foggia e Comuni della Daunia si impegneranno a diffondere informazioni sull’iniziativa, mentre le organizzazioni agricole promuoveranno la buona pratica tra i propri associati, invitandoli a separare le piante dalle plastiche e a evitare la combustione dei residui.
Le industrie di trasformazione inseriscono nei contratti di coltivazione il divieto di bruciare le piante a fine ciclo; le aziende di compostaggio si impegnano a ritirarle gratuitamente. I Vigili del Fuoco, in caso di incendi di stoppie con piante di pomodoro, coinvolgeranno la Polizia Municipale per l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge per la combustione illecita di rifiuti.
Soddisfatti Angelo Miano e Nicola Cantatore, presidente e direttore di CIA Capitanata: “Un’intesa importante, destinata a diventare un modello di buone pratiche ambientali e prevenzione degli incendi anche per i prossimi anni”.
