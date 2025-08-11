Foggia, interdizione dai pubblici uffici per 7 persone

BARI – All’esito di indagini delegate di polizia giudiziaria coordinate dalla locale Procura della Repubblica, militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, unitamente a personale della Polizia Penitenziaria,
hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal gip del locale Tribunale di applicazione della
misura cautelare interdittiva della sospensione dall’esercizio di un pubblico ufficiale per un anno, indagato per il
reato di peculato.
Nell’ambito del medesimo contesto investigativo, sono stati altresì denunciati a piede libero per il delitto di
peculato e truffa ulteriori sette soggetti, di cui cinque pubblici ufficiali e due soggetti appartenenti ad una ditta
appaltatrice.
Le articolate e trasversali attività d’indagine – eseguite dal locale Nucleo di Polizia economico-finanziaria, dal
Gruppo della Guardia di Finanza e dalla Polizia Penitenziaria di Foggia – disvelerebbero un’illecita sottrazione
dal magazzino presente all’interno della locale Casa Circondariale di significative quantità di generi alimentari e
prodotti per l’igiene personale e della casa.
L’odierna operazione costituisce il culmine di accertamenti, peculiari della Guardia di Finanza, quale organo
specializzato di polizia economico-finanziaria, impegnata diuturnamente nel contrasto agli illeciti in materia di
spesa pubblica e nella pubblica amministrazione.
