8 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Maria Aida Episcopo

Foggia, insulti sessisti: sindaca Episcopo nel mirino degli haters

Antonella D'Avola 8 Settembre 2025
centered image

Foggia, insulti sessisti: sindaca Episcopo nel mirino degli haters.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Foggia, ultimo saluto a Hayat Fatimi, proclamato lutto cittadino

8 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Vieste, Guardia Costiera soccorre bagnino dopo un salvataggio

7 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Minervino, agricoltore investito dal trattore durante la raccolta: è grave

7 Settembre 2025 Maria Fiorella

Foggia, cliente aggredisce e insulta banconista per un gelato

7 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Altre auto cannibalizzate nel foggiano. Marasco: “Più forze dell’ordine”

6 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Foggia, Gdf: maxi sequestro di articoli contraffatti

6 Settembre 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Manduria, scoperta tomba a camera ellenistica durante lavori AQP

8 Settembre 2025 Redazione

Taranto, un progetto per un polo industriale sostenibile

8 Settembre 2025 Leo Spalluto

Tennis, i coach australiani studiano a Bari il “Metodo Italia”

8 Settembre 2025 Flavio Insalata

Volley C/F, Giorgia Casale nuovo libero della Pm Gruppo Macchia Potenza

8 Settembre 2025 Redazione