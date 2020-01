Condividi

A Foggia il corteo di Libera per dire no alle mafie. In migliaia ad affollare le strade del capoluogo dauno. Presente Don Ciotti che ha detto "dobbiamo disinnescare la miccia della paura". Alla manifestazione hanno partecipato i sindaci della provincia e di tutta la regione Puglia, c'era anche il governatore Michele Emiliano e il presidente Anci Antonio Decaro