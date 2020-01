Foggia, incidente sulla circonvallazione: un morto e quattro feriti

Condividi

È di un morto e quattro feriti il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto alla periferia di Foggia nella tarda serata di ieri, intorno alle 22. Una Ranault Capture, guidata da un 63enne originario del capoluogo dauno, che procedeva su via Napoli in direzione Troia, per motivi ancora da accertare, ha invaso la rotatoria scontrandosi con una Golf che procedeva sulla circonvallazione e finendo in una cunetta a bordo strada. Per l’uomo alla guida della Golf non c’è stato nulla fare; ferite non gravi, invece, per la famiglia originaria di Apricena, tra cui due bambini, che occupava l’altro veicolo. Sul posto oltre al 118 sono giunti i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale di San Severo che stanno indagando per capire le cause che hanno portato l’uomo a perdere il controllo del mezzo: con ogni probabilità tra queste l'alta velocità.

Attilio Scarano