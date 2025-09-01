Foggia, incidente sulla circonvallazione: morto 57 enne

Foggia – Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di domenica 31 agosto lungo la circonvallazione SS673, nei pressi della rotatoria di via Napoli. Per cause ancora da verificare, un centauro di 57 anni è morto sul colpo dopo aver perso il controllo della propria moto, finendo la sua corsa rovinosamente sull’isola di traffico antistante la rotatoria. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Locale ai quali sono affidate le indagini del caso. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts