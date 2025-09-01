1 Settembre 2025

Foggia, incidente sulla circonvallazione: morto 57 enne

Antonella D'Avola 1 Settembre 2025
centered image

Foggia – Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di domenica 31 agosto lungo la circonvallazione SS673, nei pressi della rotatoria di via Napoli. Per cause ancora da verificare, un centauro di 57 anni è morto sul colpo dopo aver  perso il controllo della propria moto, finendo la sua corsa rovinosamente sull’isola di traffico antistante la rotatoria. A nulla sono valsi i soccorsi degli operatori sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto oltre ai Vigili del Fuoco e agli agenti della Polizia Locale ai quali sono affidate le indagini del caso. Determinanti potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

