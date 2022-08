Incidente stradale sulla A14, tra San Severo e Foggia in direzione Taranto. La dinamica non è ancora chiara, ma pare che due auto si siano violentemente tamponate. A causa del forte impatto, un passeggero sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo: per il trasporto in ospedale è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Traffico molto rallentato, chilometri di coda. (Foto archivio)