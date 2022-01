FOGGIA – Un incendio, divampato nella tarda serata di ieri, ha distrutto un chiosco per la vendita di fiori in via Manfredonia, nei pressi dell’ingresso del cimitero, dove si trovano altre rivendite dello stesso tipo. Sono stati alcuni automobilisti in transito ad accorgersi delle fiamme e ad allertare i vigili del fuoco, subito intervenuti per domare il rogo. Ancora da accertare le cause dell’incendio. Le indagini sono affidate alla polizia che non esclude la natura dolosa dell’incendio.