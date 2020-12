Foggia, incendiata la porta di casa Gentile. Landella: “È vergognoso” – VIDEO

Un increscioso episodio questa notte è avvenuto questa notte a casa del capitano del Foggia Federico Gentile, che, all'1.50 circa, ha visto andare in fiamme la propria porta di casa. A raccontare l'episodio nel dettaglio è il sindaco della città Franco Landella attraverso un post su Facebook:

"Questa notte si è verificato un episodio increscioso, che mi riempie di rabbia e sdegno: ignoti criminali hanno incendiato la porta di ingresso della casa di Federico Gentile, giocatore e capitano del Foggia calcio.

Questo atto è ancora più grave e disgustoso se si pensa che Gentile, al momento dell’accaduto, era in casa con la sua famiglia (moglie e due bimbi piccoli) e l’incendio avrebbe potuto provocare effetti molto peggiori e devastanti.

Abbiamo a che fare con balordi.

Non è giusto che una sparuta minoranza criminale e violenta debba rovinare l’armonia di un’intera comunità: non possiamo stupirci se il nostro amato territorio finisca in fondo alle classifiche sulla qualità della vita. Non stupiamoci se qui la gente ha paura e questo clima di sospetto e terrore spaventa gli investitori e tutte le persone di buona volontà che vogliano scommettere su questa terra.

Foggia non ci sta.

Non possiamo restare inermi dinanzi a un episodio così terribile e violento.

In qualità di primo cittadino e tifoso amante del Foggia Calcio, esprimo tutto il mio sostegno e la mia solidarietà a Federico Gentile e alla sua famiglia".

La redazio e sportiva di Antenna Sud esprime solidarietà e sostegno al capitano del Foggia Calcio Federico Gentile.