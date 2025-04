Foggia, incendi nel quartiere Ferrovia: denunciato giovane piromane

A seguito degli incendi che hanno coinvolto diversi cassonetti dei rifiuti nella notte del 9 aprile scorso nel Quartiere Ferrovia di Foggia, la task force anti degrado della Polizia Locale ha avviato un’indagine che ha portato all’identificazione e alla denuncia di un 17enne foggiano.

Grazie all’azione degli agenti e all’ausilio del nuovo sistema di videosorveglianza cittadino, è stato accertato che il giovane, nella stessa nottata, aveva incendiato altri cassonetti in via Isonzo e via Podgora, oltre ad aver appiccato un rogo in piazzale Vittorio Veneto, tempestivamente spento dall’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il ragazzo è stato deferito all’autorità giudiziaria per violazioni dell’articolo 635 del Codice Penale, relativo al danneggiamento di beni pubblici e privati, e dell’articolo 423, riguardante l’incendio con pericolo per l’incolumità pubblica e privata.

“Ringraziamo gli inquirenti per il lavoro a servizio della città e della comunità che ha portato a questo importante risultato, che ci auguriamo possa far riflettere e scoraggiare ulteriori gesti ed episodi sconsiderati, che danneggiano non solo il patrimonio pubblico e privato ma anche l’immagine e la vivibilità della nostra città”. È la dichiarazione congiunta di Maria Aida Episcopo, sindaca di Foggia, di Daniela Patano, assessora alla Polizia Locale, e Lucia Aprile, assessora all’ambiente.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts