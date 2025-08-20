Foggia, incendi boschivi e roghi: un arresto e 11 denunce dai carabinieri

FOGGIA – Proseguono le attività dei carabinieri nel contrasto agli incendi che stanno interessandola Provincia di Foggia. Il bilancio complessivo è di una persona arrestata per il reato di attentato alla sicurezza di un impianto del gas, 11 indagati deferiti in stato di libertà quali autori di incendi (2 dolosi e 9 colposi) e circa 170 sanzioni amministrative (per un valore complessivo stimato intorno ai 150.000 euro).

A Rodi Garganico i carabinieri hanno intensificato i servizi a seguito di diversi incendi di autovetture avvenuti nell’ultimo periodo (almeno 4 nell’ultimo mese), riuscendo ad individuare e a trarre in arresto in flagranza di reato un 20enne del posto, bloccato subito dopo aver appiccato un rogo in una cabina del gas limitrofa alla propria abitazione. Anche a giugno è stato individuato e denunciato un 32enne straniero, in Italia dal 2014, che a Vieste avrebbe dato fuoco a delle sterpaglie in un fondo di proprietà di un noto supermercato del luogo, provocando un incendio domato grazie all’intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie. Nell’ambito delle iniziative di contrasto agli incendi boschivi, i carabinieri Forestali hanno svolto da giugno più di 1.200 servizi perlustrativi e di prevenzione, durante i quali sono stati controllati circa 150 veicoli e più di 350 persone, nonché comminate circa 130 sanzioni amministrative, per un totale che supera i 110.000 euro, elevate nei confronti di Enti Pubblici o di privati ritenuti responsabili di non aver ottemperato alla realizzazione di idonee fasce di protezione in prossimità di terreni, zone boschive e arterie stradali. Denunciate 6 persone per altrettanti episodi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author