Foggia in trattativa con Kiyine della Triestina. Nelle ultime ore di mercato il Presidente Nicola Canonico e il direttore sportivo Luca Leone sono a Milano per provare a migliorare la squadra. Nel mirino c’è Sofian Kiyine, centrocampista ex Standard Liegi e attualmente alla Triestina.

