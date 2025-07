Foggia, in Piazza Cavour il concerto del batterista e fondatore dei Police Stewart Copeland

Stewart Copeland, leggendario batterista e fondatore dei Police, porta in scena Police Deranged For Orchestra, un progetto unico che trasforma i brani iconici della band in un’esperienza sinfonica travolgente.



Foggia -L’appuntamento è per martedì, 29 luglio 2025 alle ore 21:00 con l’Orchestra di Massa Carrara diretta dal M° Giacomo Loprieno, una serata che promette emozioni indimenticabili in Piazza Cavour allestita per l’occasione.

UNA RIVISITAZIONE SENZA PRECEDENTI

Grazie alla sua vasta esperienza come compositore per orchestra, opera e balletto, Copeland ridisegna i classici dei Police – da Roxanne a Message In A Bottle – con arrangiamenti orchestrali innovativi. L’ispirazione per questo progetto nasce durante la lavorazione della colonna sonora di un film sulla band, dove la necessità di adattare le canzoni alle immagini ha portato a una rielaborazione sorprendente.

“Ho dovuto sezionare la musica dei Police per servire il film, e da lì è nata una nuova ispirazione”, racconta Copeland. “Riascoltare i multi-traccia originali ha riportato alla luce assoli perduti, linee di basso e improvvisazioni vocali che meritavano una seconda vita. Così è nata l’idea di unire il sound dei Police alla potenza di un’orchestra.”

UN ALL-STAR ITALIANO SUL PALCO

Ad affiancare Copeland, una formazione d’eccezione:

Faso (Elio e le Storie Tese) al basso

Vittorio Cosma (The Producers, Elio e le Storie Tese) al pianoforte

Gianni Rojatti alla chitarra

Le vocalist Sarah-Jane, Laise Sanches e Raquel Brown

L’Orchestra di Massa Carrara, con 27 elementi diretti dal M° Loprieno

Un concerto imperdibile per rivivere l’eredità dei Police in una veste mai sentita prima.

