In dirittura d'arrivo la trattativa che porterebbe a Foggia Diego Allegretti, attaccante classe '92 di proprietà della Vibonese (4 gol in 12 presenze). Il calciatore è già stato in città e si è accordato con il club rossonero: si attende soltanto lo svincolo e poi verrà ufficilizzato dal Foggia.

Attilio Scarano