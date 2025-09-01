Foggia, in arrivo Oliva dal Modena: Basso verso il Sestri Levante

Pronto un nuovo innesto in casa Foggia. Marco Oliva, infatti, potrebbe essere il prossimo rinforzo della squadra di Delio Rossi. Centrocampista classe 2005, Oliva arriva dal Modena. Sul fronte uscite, invece, il giovane terzino classe 2007 Leonardo Basso potrebbe passare al Sestri Levante.
