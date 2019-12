Condividi

Dopo Carboni, Ndiaye e Tedesco il Foggia piazza il suo quarto colpo di questo mercato di riparazione: è in dirittura d'arrivo la trattiva per portare alla corte di Ninni Corda Ciro Cipolletta, difensore classe '96 in forza alla Fidelis Andria. Per l'ex Gravina e San Severo, in questa stagione, 15 presenze tra Coppa e campionato. La firma è prevista in serata. Il calciatore potrebbe esordire domenica contro il Gladiator.

Attilio Scarano