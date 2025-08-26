Foggia, in arrivo Byar dal Bologna

Rinforzo in arrivo per il Foggia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club rossonero sarebbe vicino a Naïm Byar, centrocampista classe 2005 di proprietà del Bologna. Cresciuto nel settore giovanile dello Stade Reims, Byar è approdato al club felsineo nel 2023.
