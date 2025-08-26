26 Agosto 2025

Foggia, in arrivo Byar dal Bologna

Lorenzo Ruggieri 26 Agosto 2025
Rinforzo in arrivo per il Foggia. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il club rossonero sarebbe vicino a Naïm Byar, centrocampista classe 2005 di proprietà del Bologna. Cresciuto nel settore giovanile dello Stade Reims, Byar è approdato al club felsineo nel 2023.

