Foggia, imbrattamenti in centro: identificato e denunciato 28enne

Individuato dal nucleo specializzato della Polizia Locale grazie anche alle immagini fornite dal nuovo sistema di videosorveglianza

È stato identificato e denunciato l’autore degli imbrattamenti che, nelle scorse settimane, hanno deturpato alcune aree del centro di Foggia, inclusa un’opera di street design dedicata alla rassegna culturale Giordano in Jazz in piazza Cesare Battisti.

Si tratta di un uomo di 28 anni, residente in città, individuato grazie alle indagini condotte dal nucleo specializzato della Polizia Locale e alle immagini fornite dal nuovo sistema di videosorveglianza cittadino.

Il giovane, nella serata del 19 aprile, aveva utilizzato una bomboletta spray per imbrattare la vetrina dell’ex sede Benetton in piena isola pedonale, le colonne di uno stabile privato nel centro storico, la segnaletica stradale in via Dante e l’installazione artistica posizionata proprio di fronte al Teatro Giordano.

Le immagini raccolte dalle telecamere di ultima generazione hanno consentito di ricostruire con precisione il percorso e le azioni dell’autore, permettendo così agli agenti di risalire rapidamente alla sua identità. Il 28enne è stato denunciato ai sensi dell’articolo 639 del codice penale, che punisce l’imbrattamento di beni pubblici e privati.

Le istituzioni locali hanno espresso soddisfazione per il risultato delle indagini. “Ringraziamo la Polizia Locale per il lavoro svolto e per aver identificato il responsabile di un gesto che rappresenta una distorsione della libertà di espressione”, hanno dichiarato congiuntamente gli assessori Daniela Patano (Polizia Locale), Giulio De Santis (Sicurezza e Legalità), Alice Amatore (Cultura) e la sindaca Maria Aida Episcopo.

Nel loro commento, hanno sottolineato come il rispetto dei beni comuni debba essere sempre tutelato, evidenziando anche il ruolo cruciale delle tecnologie nel garantire decoro urbano e sicurezza. L’amministrazione comunale ha ribadito l’intenzione di estendere la copertura del sistema di videosorveglianza fino a 500 telecamere, a tutela della cittadinanza e del patrimonio pubblico.

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la Capitanata, che aspirando ad un futuro di maggior dignità e prosperità non può prescindere da un'attività di cronaca seria, onesta e libera.