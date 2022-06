Foggia (FG) – IL PREFETTO DI FOGGIA CARMINE ESPOSITO SI CONGEDA. A DARNE NOTIZIA IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, NICOLA GATTA, CON LA SUA LETTERA DI SALUTO.

“È un dovere per ciascun cittadino della Capitanata – e tanto più per chi ha responsabilità e ruoli istituzionali – ringraziare il Prefetto Carmine Esposito per il lavoro svolto per il nostro territorio. In un frangente estremamente difficile, funestato dalla pandemia e dall’emergenza criminalità, il Prefetto Esposito ha saputo essere un punto di riferimento costante per le istituzioni, per le comunità, per le rappresentanze sociali, datoriali e del mondo del lavoro. Un frangente delicatissimo in cui ha saputo lavorare – assieme a tutta la ‘Squadra Stato’ – senza sosta sul fronte della lotta alle mafie”.