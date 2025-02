Foggia, il “Massimino” di Catania porta bene. Obiettivo riscatto

Si sa, Catania-Foggia non è mai una partita banale e il “Massimino” ai satanelli sembra portare bene. Quattro successi ai piedi dell’Etna nelle ultime sei gare, ossia dalla retrocessione dalla Serie B alla Serie C dei rossazzurri per illecito sportivo nel 2015. L’ultimo risalente al 25 settembre 2023, era soltanto la quinta giornata dello scorso campionato ma il Foggia di Mirko Cudini volava ad alta quota: Marino-Tonin, 0-2 al malridotto Catania di Luca Tabbiani, destinato a salvarsi soltanto all’ultima giornata, pur disputando i playoff per la vittoria della Coppa Italia di Lega Pro. Poco roseo anche il futuro di quel Foggia, che i playoff non li disputò neppure, chiudendo la regular season solamente all’undicesimo posto.

Beffardo l’epilogo della gara d’andata di questo campionato, sfida giocata allo “Zaccheria” soltanto tre giorni dopo i toccanti funerali di tre dei quattro giovani tifosi rossoneri scomparsi a Potenza nella notte del 13 ottobre scorso. La doppietta di Tascone illuse il Foggia di Capuano fino all’89, poi Inglese e Di Gennaro al fotofinish per la doppia rimonta nel recupero, 2-2 il finale.

Un girone dopo è cambiato praticamente tutto, allenatore compreso. Al “Massimino” per Zauri tre assenti sicuri, gli squalificati Parodi, Felicioli ed Emmausso. Rientrerà Tascone che era stato appiedato per due turni, restano in dubbio le condizioni di Camigliano e Mazzocco, in attacco Touho scalpita per l’esordio dopo qualche acciacco fisico. C’è da riscattare il rocambolesco 3-4 incassato dal Potenza, k.o. che ha impedito al Foggia di accorciare verso la zona playoff, quel decimo posto occupato proprio dal Catania, ancora una volta grande delusa del torneo, e distante attualmente cinque punti. Zona playoff che, in caso di esclusione di Taranto e Turris, potrebbe allontanarsi ulteriormente: il Foggia sarebbe tra le squadre maggiormente penalizzate, perdendo ben nove punti a fronte dei quattro di Catania e Juve Next Gen, dei sei del Giugliano e degli addirittura tre punti del Picerno.

