5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Michele Miulli

Foggia: il colonnello Miulli lascia il comando provinciale dei carabinieri

Antonella D'Avola 5 Settembre 2025
centered image

Il colonnello Michele Miulli lascia il comando provinciale dei carabinieri di Foggia dopo tre anni.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Sicurezza: “Il ministro Piantedosi sarà presto a Foggia”

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Sanitaservice Foggia, Barone (M5S): “Assunzioni solo tramite concorsi”

5 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Scossa di terremoto in Capitanata: magnitudo 3.0

4 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Manfredonia, tre auto in fiamme: una è dell’ex sindaco Riccardi

4 Settembre 2025 Antonella D'Avola

Cerignola, istituita la “zona rossa” per rafforzare la sicurezza urbana

3 Settembre 2025 Giovanni Sebastio

Foggia e Cerignola al centro del piano anti-criminalità della Prefettura

3 Settembre 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Melfi: nel mese di ottobre la riapertura di Stadio e Piscina

5 Settembre 2025 Michael Logrippo

Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente

5 Settembre 2025 Claudia Turba

Mottola – paura sull’autostrada, camion si ribalta

5 Settembre 2025 Claudia Turba