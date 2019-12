Foggia, idea Vuletich per l’attacco

Condividi

Uno-due attaccanti servono ancora al Foggia per puntellare la prima linea. Tra i nomi sondati c'è anche quello di Agustin Vuletich, attaccante argentino classe '91 ora al Potenza in C. Per lui in passato esperienze in B con la Salernitana. Cresciuto nel settore giovanile del Velez (assieme a Maxi Moralez, Alvarez e Santiago Silva), ha poi viaggiato tanto in giro per il mondo (Svizzera, Cile, Portogallo, Messico e Colombia). Il suo nome è in lista, ma il Foggia attende di sapere le sue condizioni fisiche prima di un eventuale affondo.

Attilio Scarano