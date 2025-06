Foggia, idea Alessandro Pizzoli come direttore sportivo

Il Foggia ha iniziato a muoversi per il futuro. Il Presidente Nicola Canonico in queste ore ha avuto contatti con diversi direttori sportivi. Tra i profili contattati c’è Alessandro Pizzoli, ds e Scouting, ex di Palermo e Spal tra le altre. Resta viva anche la pista che porta all’ex Crotone Antonio Amodio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author