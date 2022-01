Foggia – A seguito di numerose segnalazioni da parte di commercianti, con attività in pieno centro, di atti di vandalismo ai danni di negozi, abitazioni ed auto in sosta, la Confcommercio di Foggia ha deciso di inviare una lettera formale ai commissari prefettizi e alle autorità preposte per segnalare lo stato di pericolo e di guerriglia urbana continua. Di recente per lo più si tratta di petardi di notevoli dimensioni e rumorosità che causano ingenti danni, raggiungendo con il fumo intenso provocato anche i piani alti dei palazzi.