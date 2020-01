Condividi

Con El Ouazni e Allegretti si chiude il mercato rossonero (Alba è ancora in prova). Un ottimo mercato per il Foggia il cui voto sarebbe salito ulteriormente se fosse arrivato il sì di Michael Girasole: l'esperto centrocampista classe '89 (svicolato ex Trapani) ha preferito, per motivi famigliari, firmare per il Cesena. Questa l'unica piccola amarezza per la dirigenza dauna, comunque molto soddisfatta del proprio operato.

Attilio Scarano