Foggia – Camilla Di Pumpo avrebbe compiuto 26 anni tra poche settimane ma purtroppo è stata strappata prematuramente al suo futuro, alla sua famiglia, ai suoi affetti. La giovane è rimasta uccisa in un terribile incidente avvenuto intorno alla mezzanotte tra il 26 e il 27 gennaio scorso, nei pressi del centro storico di Foggia, tra Via Matteotti e Via Urbano.

La vittima era alla guida di una Fiat Panda che per cause ancora da accertare si è scontrata frontalmente con un’auto che giungeva nel senso opposto di marcia. A nulla sono sono valsi i tentativi di rianimarla da parte del personale del 118: la 25enne e’ deceduta dopo un’ora in ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale che indaga sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità del conducente dell’altra auto coinvolta nel sinistro. Sarebbe stato denunciato a piede libero, invece, il passante che avrebbe asportato dal luogo del sinistro pochi minuti dopo l’accaduto e con la giovane ancora nell’abitacolo della propria auto, il suo cellulare. Una scena ripresa da alcuni residenti della zona, che nel giro di poche ore ha fatto il giro del web e permesso alle autorità competenti di individuare l’autore del furto.