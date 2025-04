Foggia, giorni di attesa tra futuro societario e calcio giocato

Il sollievo per la fine di un connubio che negli ultimi mesi era divenuto tossico si mischia alla preoccupazione per quel che sarà nel futuro prossimo: sono ore particolari quelle che stanno accompagnando la città di Foggia in una settimana che verrà ricordata come quella della conclusione dell’era Canonico in terra di Capitanata. La conferenza stampa nella quale l’imprenditore barese ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, ribadendo la volontà di non mettere più un euro nel club rossonero, apre a due soli possibili scenari: il primo porta alla cessione della società nel più breve tempo possibile, magari entro il 16 aprile, deadline per il pagamento degli stipendi che, se non verrà rispettata, condannerà i satanelli a iniziare la prossima stagione con l’handicap della penalizzazione; il secondo, invece, porta di fatto alla non iscrizione del sodalizio dauno al prossimo campionato di C, con conseguente ripartenza dai dilettanti. Una prospettiva drammatica, ma da non escludere viste e considerate quelle che sono le richieste dello stesso Canonico per la cessione.

La città attende qualche mossa significativa da parte dell’amministrazione comunale, affinché questa possa fare da tramite magari con qualche imprenditore locale interessato a rilevare il club, club che nel frattempo però non può sottovalutare tutti gli aspetti del calcio giocato. La partita infatti, dopo le ultime quattro sconfitte consecutive, è diventata duplice: la salvezza, oltre che all’esterno del campo, è da conquistare anche all’interno del rettangolo verde. E la data da cerchiare in rosso, in questo senso, è quella di sabato 19 aprile: in quella circostanza Salines e compagni riceveranno la visita del Messina terz’ultimo della classe, attualmente a -11 da loro. Una vittoria contro i peloritani garantirebbe la permanenza in C al 99%, al netto dei risultati delle due trasferte sui campi di Crotone e Picerno. La squadra, che dovrebbe continuare a essere guidata da mister Zauri e dal ds Leone, deve dunque trovare il modo di ritrovarsi, mettendo da parte tutto quello che sta avvenendo intorno a lei. Impresa non semplice, ma doverosa.

