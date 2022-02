FOGGIA – È in programma per Giovedì 24 febbraio a Foggia per la stagione teatrale del Comune in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, lo spettacolo fuori abbonamento “Con il vostro irridente silenzio” con l’artista Fabrizio Gifuni che nelle scorse ore presso la Sala Fedora del Teatro Giordano ha incontrato il pubblico in un appuntamento moderato dal giornalista Enrico Ciccarelli.