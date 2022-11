“Vincere è sempre importante, anche ai calci di rigore. Aiuta a migliorare la mentalità del gruppo. È stata una partita equilibrata, la Juve Stabia ci ha creato qualche difficoltà perché è una buona squadra, ma siamo stati bravi a crederci e perseverare. Dove vuole arrivare il Foggia? Adesso non so dirlo, credo si debba aspettare la sosta di Natale per tracciare un primo bilancio. Per il momento, vogliamo continuare a scalare la classifica, poi si vedrà“. Così Fabio Gallo, tecnico del Foggia, dopo il successo ai rigori con la Juve Stabia, valso il passaggio agli ottavi della Coppa Italia di Serie C. (Foto Calcio Foggia 1920)

