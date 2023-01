Foggia: Gallo, ‘Pescara è storia, testa al Taranto’

( Di Lorenzo Ruggieri ) Smaltita la soddisfazione per il largo successo di Pescara, il Foggia di Fabio Gallo mette nel mirino il prossimo avversario, ovvero il Taranto: “La vittoria di Pescara è stata meritata e legittimata in ogni momento” ha dichiarato il tecnico dei rossoneri nel corso della conferenza stampa della vigilia: “tuttavia, ciò che abbiamo fatto ormai è storia. Sul pullman, al ritorno dal match, ho visto il clima giusto: felicità per la vittoria, ma nessuna euforia. Pensiamo partita dopo partita e il prossimo incontro sarà diverso dall’ultimo, per via delle caratteristiche delle due compagini. Il Taranto è un avversario complicato e difficile da affrontare. Capuano è un tecnico molto preparato e che conosce la categoria, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sarà una gara simile a quella di Pescara. Dobbiamo provare a scrivere un’altra pagina di storia. Il mercato non è ancora finito, cercheremo di operare ancora ma se dovessero giungere ulteriori rinforzi dovranno accettare la concorrenza. Chiunque dovrà meritare il posto, non vi è nulla di certo in una squadra blasonata come il Foggia. Ogni squadra ha le sue lacune, di qualsiasi tipo, ma abbiamo dimostrato di saper cadere e rialzarci. Non ci dobbiamo porre obiettivi a lungo termine, dobbiamo cercare una continuità mentale”.

